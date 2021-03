(Pittsburgh) Kasperi Kapanen a inscrit son quatrième but à ses cinq derniers matchs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Rangers de New York 4-2, mardi soir.

Will Graves

Associated Press

Teddy Blueger et Jake Guentzel ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui ont présenté une fiche de 4-1 lors de leur séjour à domicile pour gagner du terrain au classement de la section Est.

Sidney Crosby a complété la marque en tirant dans un filet désert avec 32 secondes à écouler au match.

Tristan Jarry a complété la rencontre avec 33 arrêts — dont certains en désespoir de cause, sur le ventre, pendant les dernières minutes de jeu pour préserver l’avance d’un but des Penguins. Il a porté sa fiche à 8-3 à ses 11 derniers départs.

Le défenseur des Rangers Jack Johnson — qui disputait son premier match à Pittsburgh depuis qu’il a été libéré par les Penguins pendant la saison morte — a marqué son premier but en plus d’un an.

Ryan Strome a inscrit son neuvième filet de la campagne en avantage numérique tôt en troisième période.

L’ex-gardien du Canadien de Montréal Keith Kinkaid a effectué 23 arrêts. Il a été solide en début de rencontre, mais a lentement perdu de son efficacité, tandis que les Rangers encaissaient une deuxième défaite d’affilée.

Une course à cinq équipes se dessine dans la section Est, à mi-chemin de cette saison écourtée à 56 parties par la pandémie de coronavirus.

Les Penguins se sont accrochés pendant le premier mois, alors qu’ils étaient affaiblis par de nombreuses blessures chez leurs défenseurs et un lent début de saison de Jarry. Ce dernier, qui est devenu leur gardien no 1 à la suite du départ de Matt Murray pendant la saison morte, est toutefois en train de se replacer.

Ce qui n’augure rien de bon pour les autres équipes dans la course dans l’Est.