La Ligue nationale de hockey sera de retour sur la chaîne ESPN la saison prochaine.

Joe Reedy

Associated Press

Les deux parties ont conclu une entente de sept ans qui inclut la télédiffusion de quatre séries finales de la Coupe Stanley, du match des étoiles et certains droits de diffusion sur l’internet.

ESPN a déjà travaillé avec la ligue auparavant. La chaîne américaine a commencé à télédiffuser les matchs de la LNH en 1979, en concluant des ententes individuelles avec certaines équipes. La chaîne a aussi obtenu les droits de télédiffusion des matchs de la LNH de 1985 à 1988, et de 1992 à 2004.

« Ce partenariat entre la meilleure ligue de hockey au monde et les plateformes de l’entreprise Walt Disney est une immense victoire pour nos partisans et notre sport, a déclaré le commissaire Gary Bettman par voie de communiqué. Nous avons établi de nouveaux standards pour la diffusion de nos matchs auprès des spectateurs les plus passionnés et les plus branchés, afin de répondre à leur demande sur les plateformes qu’ils utilisent. »

En vertu de cette nouvelle entente, la série finale de la Coupe Stanley sera diffusée sur ABC pendant quatre des sept prochaines années, à compter de la saison prochaine. Ce pacte comprend aussi 25 matchs de saison régulière répartis de la façon suivante : 15 sur ESPN et 10 sur ABC. Les matchs présentés sur ABC seront vraisemblablement diffusés les samedis, à compter du match des étoiles, tandis que ceux d’ESPN occuperont une plage horaire le jeudi.

ESPN et ABC auront également la priorité dans le choix des séries finales d’association qui seront télédiffusées, en plus de la moitié des matchs de premier et deuxième tours éliminatoires.

De plus, le forfait NHL. TV — qui permet l’accès à plus de 1000 matchs à l’extérieur du marché prévu — sera maintenant disponible sur la plateforme de diffusion en ligne ESPN+, et il fera partie du forfait de base.

ESPN produira également 75 matchs diffusés à la grandeur du pays par saison, qui seront disponibles exclusivement sur les plateformes ESPN+ et Hulu.

De son côté, le réseau NBC écoule la dernière année d’une entente de 10 ans d’une valeur de 2 milliardsUS pour la télédiffusion des matchs de la LNH, mais la la ligue a choisi de présenter ses matchs sur plusieurs chaînes dans sa prochaine entente.

NBC télédiffusait les matchs depuis 2005, et fait partie encore des chaînes candidates pour l’autre portion de l’entente, qui comprend trois séries finales de la Coupe Stanley.

La plupart des matchs du réseau NBC sont télédiffusés sur la chaîne NBC Sports Network, mais cette chaîne cessera ses activités d’ici la fin de 2021. La plupart des évènements sportifs qui doivent être présentés sur NBCSN seront déplacés sur la chaîne USA Network.