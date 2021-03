Carey Price sera de retour devant le filet du Canadien, lundi soir à Vancouver face aux Canucks.

Richard Labbé

La Presse

L’entraîneur Dominique Ducharme a confirmé la nouvelle lundi après-midi depuis Vancouver, là où son club se prépare à veiller tard : le match de lundi soir doit commencer à 22 h (heure de l’Est), et le suivant, celui de mercredi, doit commencer à 23 h (heure de l’Est aussi).

« C’est quelque chose avec lequel on doit composer, s’est contenté de dire l’entraîneur à ce sujet. On va se préparer en conséquence. »

Du reste, le nouveau pilote ne va apporter aucun changement à sa formation, de sorte qu’elle sera la même que lors de cette spectaculaire victoire de samedi soir au Centre Bell, là où le Canadien a enregistré un gain de 7-1 face aux Jets de Winnipeg.

La formation montréalaise cherche d’ailleurs à continuer sur cette belle lancée.

« On a récolté cinq points sur une possibilité de six lors de nos trois derniers matchs, a ajouté Dominique Ducharme. Il faut bâtir là-dessus, et continuer à progresser. »

Il y a aussi que le Canadien devra se méfier des Canucks, un club qui avait été vaincu par une marque combinée de 11 à 5 lors des deux premiers matchs du mois de février présentés au Centre Bell.

Il y a aussi que les Canucks viennent de remporter leurs deux derniers matchs.

« C’est une équipe rapide, a ajouté Dominique Ducharme. C’est une équipe qui exerce de la pression, et nous allons devoir jouer de patience dans le centre de la patinoire. »