(Montréal) Les joueurs du Canadien de Montréal ont été récompensés pour leurs efforts des derniers jours avec une éclatante victoire de 7-1 face aux Jets de Winnipeg, samedi soir.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Brendan Gallagher a sonné la charge avec deux buts et une aide, alors que tous les attaquants sauf Corey Perry ont récolté au moins un point.

La formation montréalaise n’avait pas marqué au moins cinq buts dans un match depuis le 2 février, lors d’une victoire de 5-2 face aux Canucks de Vancouver. Elle a égalé sa meilleure production de la saison, alors que le Canadien avait aussi marqué sept buts face aux Canucks le 21 janvier, dans un gain de 7-3.

« Le score n’est pas le seul indicateur. Nous nous concentrons aussi sur le processus, a rappelé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme.

Je voyais une progression dans la façon de jouer. Ce soir, le résultat ajoute une couche à tout ça. Dominique Ducharme

« Les joueurs se présentent chaque jour et sont engagés. Je suis très content pour eux, a-t-il ajouté. Ils ont travaillé très fort et ils ont le bien de l’équipe à cœur. »

Tyler Toffoli a récolté un but et une aide, alors que Josh Anderson, Joel Armia, Jeff Petry et Paul Byron ont aussi touché la cible pour le Canadien (11-6-6), qui a inscrit une première victoire en quatre matchs face aux Jets cette saison. Tomas Tatar a amassé trois aides et Phillip Danault, deux.

Anderson était de retour au jeu après avoir raté trois rencontres en vertu d’une blessure au bas du corps. Artturi Lehkonen a été laissé de côté pour lui faire une place dans la formation.

De son côté, Carey Price a repoussé 28 lancers et a bien fait, particulièrement en début de rencontre. Il en était à un premier départ depuis le congédiement de l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite, mardi soir.

« Il a été solide à des moments opportuns, surtout en début de match et aussi en deuxième période pour maintenir l’avance », a dit Ducharme au sujet de Price.

« Il était patient et faisait toujours face au tireur. Il se déplaçait bien, a-t-il ajouté. Sur chaque tir, il semblait prêt à le recevoir. »

Connor Hellebuyck a accordé quatre buts sur 19 tirs devant le filet des Jets (15-8-1) avant de céder sa place à Laurent Brossoit après 34 : 25 de jeu. Brossoit a stoppé six des neuf lancers dirigés vers lui.

Mathieu Perreault a été l’unique buteur des Jets, alors que la victoire du Canadien ne faisait déjà plus de doute.

Le Canadien jouera son prochain match lundi, quand il rendra visite aux Canucks.

Quand tout fonctionne

Price a donné du temps à ses coéquipiers de retrouver leurs repères, réussissant de beaux arrêts aux dépens de Paul Stastny et Pierre-Luc Dubois en début de rencontre.

Le Canadien a pris son envol lors d’un avantage numérique à mi-chemin du premier vingt. Même s’il n’a pas marqué, il a ensuite commencé à multiplier les assauts vers le filet des Jets.

Drouin a obtenu la plus belle chance en échappée, mais Hellebuyck a fait l’arrêt.

Anderson a finalement ouvert le pointage avec 4 : 31 à faire, profitant d’un bond favorable de la bande pour tirer dans un filet abandonné.

Le Tricolore a bien mieux joué dans sa zone en deuxième période. Il a aussi réussi à provoquer quelques revirements.

C’est d’ailleurs à la suite d’une mauvaise passe de Tucker Poolman que le Tricolore a creusé l’écart à 7 : 03. Shea Weber a coupé le jeu et Toffoli a marqué grâce à un tir précis.

Gallagher a ensuite marqué deux fois dans un intervalle de 3 : 24, chaque fois sur des passes de Danault.

L’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, en avait vu assez et il a renvoyé Hellebuyck aux douches.

Brossoit n’a pas très bien paru à son entrée dans le match. Il a vite été battu par Armia sur un tir qu’il aimerait certainement revoir.

Ça n’a guère été mieux pour Brossoit au retour du deuxième entracte. Il n’a pas maîtrisé un long dégagement de Jake Evans, puis Byron l’a battu sur le généreux retour, à 4 : 20.

Il a ensuite été déjoué par un long tir de la ligne bleue de Petry, à 8 : 20.

Perreault est venu gâcher un peu la fête en battant Price en avantage numérique à 11 : 14.

Échos de vestiaire

Josh Anderson a connu un bon match à son retour au jeu, et avec de nouveaux compagnons de trio en Jesperi Kotkaniemi et Tyler Toffoli.

« Nous avons eu une belle complicité dès le départ. Nous avons généré de l’attaque pendant toute la soirée. »

Phillip Danault croit que le Canadien a enfin été récompensé pour ses efforts.

« Ça fait du bien, mais je trouvais que lors des cinq ou six derniers matchs, nous travaillions bien, nous méritions un meilleur sort. Aujourd’hui, nous avons récolté le fruit de nos efforts. »

Jesperi Kotkaniemi a été 13-en-15 dans le cercle des mises en jeu, au grand plaisir de Phillip Danault.

« Je suis content pour “KK”. Il a peut-être été plus combattif. Parfois, vous en gagnez quatre ou cinq en ligne et vous prenez confiance. À l’entraînement, “KK” est très fort. C’est juste une question de synchronisme et de confiance dans son cas. »