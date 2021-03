(Boston) Brad Marchand a récolté deux buts et une assistance, guidant les Bruins de Boston vers une victoire facile de 5-1 contre les Capitals de Washington, vendredi soir.

Jimmy Golen

Associated Press

Deux jours après qu’Alex Ovechkin eut dardé Trent Frederic à l’aine, Tom Wilson a plaqué à la tête le défenseur des Bruins Brandon Carlo alors qu’il ne restait que 90 secondes à écouler au premier engagement.

Frederic et Jarred Tinordi ont tous les deux jeté les gants face à Wilson pendant la rencontre, mais la vraie revanche est survenue au tableau indicateur.

Frederic a inscrit le deuxième but des Bruins — le premier après la mise en échec de Wilson — et Patrice Bergeron a amassé un but et une mention d’aide.

Nick Ritchie a complété le pointage en troisième période alors que Jaroslav Halak a stoppé 31 tirs pour l’équipe de Boston.

Nicklas Backstrom a obtenu une 700e mention d’assistance en carrière dans la LNH lorsqu’il a mis la table pour le but de Jakub Vrana. Les Capitals ont privé Halak d’un blanchissage alors qu’il restait six minutes à faire à la partie.

Vitek Vanacek a bloqué 14 des 18 rondelles dirigées vers lui avant d’être chassé du match. En relève, Ilya Samsonov a alloué un but en sept lancers.