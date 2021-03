(Chicago) Le défenseur des Blackhawks de Chicago Brent Seabrook a annoncé vendredi qu’il devait renoncer à sa carrière en raison d’une blessure.

Associated Press

Après avoir subi plusieurs opérations à l’épaule droite et aux deux hanches, une douleur persistante à la hanche droite a empêché le vétéran âgé de 35 ans de retourner sur la patinoire. Seabrook pourrait demeurer sur la liste des blessés à long terme des Hawks, sans annoncer formellement sa retraite, puisqu’il doit encore écouler trois saisons à son entente actuelle.

« Après plusieurs opérations et un nombre incalculable d’heures passées en rééducation et à l’entraînement pour retrouver un niveau de jeu satisfaisant, j’ai réalisé que je ne serais plus capable de jouer au hockey, a expliqué Seabrook par voie de communiqué. C’est la meilleure décision pour ma famille et moi-même. »

Il a notamment contribué à la conquête de la Coupe Stanley des Blackhawks en 2010, 2013 et 2015. Seabrook a également décroché la médaille d’or avec le Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Le hockeyeur de six pieds et trois pouces était l’un des piliers des Hawks depuis plus d’une décennie. Il a marqué 103 buts et récolté 361 mentions d’assistance en 1114 matchs en carrière, tous avec les Blackhawks. Il a aussi obtenu 20 buts et 39 passes en 123 matchs éliminatoires. Seabrook avait été sélectionné au 14e rang du repêchage de la LNH en 2003.