(Washington) Le capitaine des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a écopé d’une amende de 5000 $ US jeudi pour avoir dardé la recrue des Bruins de Boston Trent Frederic.

Associated Press

Ce montant est le maximum pouvant être imposé pour un tel geste, en vertu de la convention collective de la LNH.

Le Russe a remonté son bâton dans l’entre-jambe de Frederic alors qu’il restait cinq minutes à écouler au match de mercredi soir à Boston. Ovechkin a écopé d’une pénalité mineure pour coup de bâton sur la séquence, tandis que Frederic a visité le cachot pour double-échec.

Les Capitals l’ont emporté 2-1 en tirs de barrage.

Ovechkin a connu l’une de ses soirées les plus occupées de la saison avec 16 tirs décochés vers le filet adverse — cinq l’ont atteint — et six mises en échec en un peu plus de 23 minutes de temps de jeu.

Les Bruins et les Capitals s’affronteront de nouveau vendredi soir.