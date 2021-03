PHOTO KATHY WILLENS, ASSOCIATED PRESS

(Newark) Chris Kreider a obtenu un deuxième tour du chapeau en cinq matchs et les Rangers de New York ont vaincu les Devils du New Jersey 6-1, jeudi.

Kreider a aussi récolté un triplé le 24 février, dans un revers contre les Flyers de Philadelphie.

Neuf de ses 13 filets ont été inscrit à ses six derniers matchs

Igor Shesterkin a semblé se blesser avec six minutes à écouler au match, en étirant la jambe droite pour stopper un tir de Damon Severson, lors d’un deux contre un.

Il a quitté après avoir fait 32 arrêts.

Alexis Lafrenière, Pavel Buchnevich et Brendan Smith ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Jack Hughes a réussi le but des Devils, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs.