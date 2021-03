(Montréal) Quelques erreurs ont placé le Canadien dans une position difficile et il a finalement baissé pavillon en prolongation pour une quatrième fois cette saison.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Pierre-Luc Dubois a inscrit le filet qui a procuré une victoire de 4-3 aux Jets de Winnipeg face à la formation montréalaise, jeudi soir au Centre Bell.

Deux jours après avoir mis fin à une série de cinq défaites, le Tricolore s’est tiré trop souvent dans le pied et a payé cher ses erreurs.

« Les choses que nous avons moins bien faites sont facilement corrigeables », a affirmé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme.

Son équipe a toutefois fait preuve de caractère et a effacé des retards de 2-0 et 3-2 avant de s’incliner.

« Nous voulons toujours les deux points. De l’autre côté, nous pouvons dire que nous sommes allés chercher un point en marquant avec environ une minute et demie à jouer (en troisième période) », a dit Ducharme lorsque questionné sur le fait que le Canadien avait encore échappé un point en bris d’égalité.

Le Canadien affiche un dossier de 0-4 en prolongation cette saison et de 0-2 en tirs de barrage.

Corey Perry a amassé un but et une aide, tandis que Brendan Gallagher et Tyler Toffoli ont aussi marqué pour le Canadien (10-6-6), qui a donc perdu six de ses sept derniers matchs (1-2-4). Jonathan Drouin a récolté deux aides et Jake Allen a effectué 23 arrêts.

Paul Stastny a réussi un doublé et Mathieu Perreault a été l’autre buteur des Jets (15-7-1), qui ont gagné six de leurs sept dernières rencontres (6-1-0) dont trois face au Canadien. Connor Hellebuyck a stoppé 33 tirs.

Le Canadien et les Jets croiseront à nouveau le fer samedi soir, toujours au Centre Bell.

En trois temps

Le Tricolore a manqué de cohésion dans les trois zones en première période et les Jets en ont profité pour prendre les commandes.

Allen a été défié après seulement 15 secondes de jeu, mais il a réussi l’arrêt aux dépens de Stastny, fin seul dans l’enclave.

Le gardien du Canadien a été impuissant à 10:39, quand la remise de Blake Wheeler devant le filet a ricoché contre le patin de Stastny avant de franchir la ligne des buts.

Allen a aussi été battu par Perreault avec 4:35 à faire à l’engagement, à la suite d’un bête revirement de Toffoli.

Entre-temps, Hellebuyck s’était distingué aux dépens de Tomas Tatar, puis de Shea Weber, deux fois, au cours de la même séquence.

Le Canadien a retrouvé son aplomb en deuxième période et ce sont plutôt les Jets qui ont été discrets à l’attaque.

Gallagher a relancé le Tricolore en marquant en avantage numérique à 9 : 53.

Le Canadien a continué à appliquer de la pression et a creusé l’écart peu de temps après avoir écoulé une punition à Drouin. Ce dernier a décoché un long tir qui a été dévié par Nick Suzuki avant de changer de direction contre le patin de Toffoli et de terminer sa course dans l’objectif.

Stastny a toutefois redonné les devants aux Jets après 3 : 39 de jeu en troisième période. Stastny a surpris Allen d’un angle restreint après une sortie de zone ratée par le Tricolore.

L’attaque du Canadien a été discrète pendant la majorité du dernier tiers. Perry a toutefois forcé la présentation d’un bris d’égalité, quand un tir de Jeff Petry dévié par Drouin a touché à l’une de ses jambes avant de franchir la ligne des buts avec 1:24 à écouler en temps réglementaire.

Dubois a finalement eu le dernier mot après 4:29 de jeu en prolongation.

Échos de vestiaire

Shea Weber s’est dit confiant que le Canadien allait tirer du positif de cette rencontre malgré la défaite.

« Nous avons fait de bonnes choses. Ce n’était pas que du mauvais. Nous avons commis quelques erreurs et c’est quelque chose de normal. Mais nous devons limiter notre nombre d’erreurs. »

Tyler Toffoli n’a pas voulu s’éterniser sur les qualités des Jets en prolongation.

« Ils ont envoyé leurs canons. Ils comptent sur six bons attaquants. Ils ont encore marqué. Il n’y a pas grand-chose à dire. Nous avons eu des chances. Si nous marquons, l’histoire est différente et nous n’aurions pas à parler de ça. »

Le Canadien a inscrit trois buts en avantage numérique à ses deux dernières sorties et Jonathan Drouin a souligné le travail du nouvel entraîneur adjoint Alex Burrows.

« Burrows s’assure que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Tout le monde sait quoi faire. L’unité de « KK » et Petry fait du bon travail. Quand l’avantage numérique marque, ça donne du rythme au trio suivant. »