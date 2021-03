Parce qu’on ne voyait jamais un gardien de but faire quelque chose comme ça… Qu’un gardien étale cette confiance-là, cette arrogance, c’était du jamais vu. Patrick, il était super confiant, il se plaçait lui-même sur la sellette et il devenait encore plus fort par la suite. C’est comme s’il avait permis aux gardiens de devenir arrogants !