Thomas Chabot (72), Brady Tkachuk (7) et Drake Batherson (19)

(Ottawa) Drake Batherson a inscrit deux buts et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Flames de Calgary 5-1, lundi soir.

La Presse Canadienne

Avec sept buts à ses six derniers matchs, l’attaquant de 22 ans a égalé un record d’équipe détenu par Jason Spezza pour la plus longue séquence de parties avec au moins un but.

Artem Anisimov, Thomas Chabot et Colin White, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Sénateurs, qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières sorties.

Tim Stützle s’est fait complice de deux buts de la troupe d’Ottawa, qui a vu Matt Murray stopper 27 des 28 tirs dirigés vers lui.

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Tim Stützle (18)

Milan Lucic a été l’unique buteur des Flames, qui ont perdu sept de leurs 10 derniers matchs. Ils venaient de vaincre les Sénateurs 6-3, samedi.

À son cinquième départ consécutif, David Rittich a effectué 31 arrêts devant la cage de l’équipe albertaine.