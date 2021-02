Jack Eichel a été rayé de la formation après avoir subi une blessure au bas du corps pendant l’échauffement avant la défaite de 4-3 en prolongation des Sabres de Buffalo contre les Devils du New Jersey, jeudi.

(Buffalo) L’état de santé du capitaine Jack Eichel des Sabres de Buffalo continue d’être évalué au jour le jour et et le gardien partant Linus Ullmark ratera au moins la série de deux matchs de l’équipe contre les Flyers de Philadelphie en fin de semaine.

Associated Press

Entre-temps, l’entraîneur Ralph Krueger n’était toujours pas disposé à dire si l’attaquant Jeff Skinner effectuera un retour après avoir été ignoré pendant trois matchs.

Krueger a révélé que la présence d’Eichel était incertaine contre les Flyers, samedi. Il a été rayé de la formation à la dernière minute après avoir subi une blessure au bas du corps pendant l’échauffement avant la défaite de 4-3 en prolongation contre les Devils du New Jersey, jeudi.

Krueger a ajouté qu’Ullmark était toujours en cours d’évaluation pour déterminer la gravité d’une blessure au bas du corps qu’il a subie pendant la première période contre les Devils. Ullmark a semblé se blesser après six minutes de jeu, mais il a continué à jouer en repoussant les 15 tirs dirigés vers lui avant de ne pas revenir à son poste au début de la deuxième période.

Skinner a patiné au sein du quatrième trio des Sabres à l’entraînement, vendredi, ce qui constitue une promotion après s’être entraîné avec les membres de l’équipe de réserve la veille. Krueger a refusé de révéler si Skinner effectuerait un retour, affirmant seulement que le joueur serait disponible pour jouer samedi.

Mis à part de dire que ce n’est pas un problème de discipline, Krueger a refusé de fournir les raisons de sa décision au sujet de Skinner. Le vétéran de 11 saison, qui a réussi 20 buts ou plus à sept reprises, n’a pas marqué lors de 18 matchs consécutifs depuis la saison dernière, et il en est à la deuxième année d’un contrat de huit ans d’une valeur de 72 millions US.