C’est déjà la fin de l’expérience de Kaiden Guhle et Gianni Fairbrother dans la Ligue américaine pour cet hiver.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Le Canadien a annoncé avoir cédé les deux défenseurs à leur équipe junior. Guhle participera toutefois au match de vendredi soir du Rocket de Laval, contre le Moose du Manitoba, au Centre Bell.

Guhle et Fairbrother ont exceptionnellement eu le droit de jouer dans la Ligue américaine, en attendant le début de la saison de la Ligue junior de l’Ouest. Les activités de ce circuit reprennent toutefois vendredi soir.

Guhle, choix de premier tour du CH en 2020, se rapportera donc avec les Raiders de Prince Albert, où il tentera de poursuivre sa percée amorcée l’an dernier, quand il avait amassé 40 points en 64 matchs. En deux matchs avec le Rocket, il n’a pas obtenu de point et a présenté un différentiel de 0.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Gianni Fairbrother

Fairbrother a quant à lui été sélectionné au troisième tour en 2019, et se rapportera aux Silvertips d’Everett. En trois matchs avec le club-école du Tricolore, il a obtenu une aide et montré un différentiel de +2.

Guhle et Fairbrother auront droit à quelques semaines supplémentaires de préparation, puisque Prince Albert et Everett n'amorcent pas leur saison dès vendredi. Le premier match de Prince Albert est en effet prévu le 12 mars, et celui d'Everett, une semaine plus tard, le 19.