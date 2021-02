(Washington) Henrik Lundqvist a mentionné jeudi qu’il était à quelques mois de prendre une décision quant à son avenir dans le hockey, après avoir subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert il y a moins de deux mois.

Stephen Whyno

Associated Press

Plus tôt cette semaine, le gardien de 38 ans a publié des vidéos sur les réseaux sociaux au cours desquelles il recevait des lancers devant le filet. Cette publication a fait beaucoup sourire à travers la LNH.

« Rien ne pourrait plus me réchauffer le cœur que de voir ça, a mentionné Chris Kreider, un de ses anciens coéquipiers de longue date avec les Rangers de New York. Ça fait partie des meilleures nouvelles que j’ai entendues depuis longtemps et je suis excité pour lui. Espérons qu’il lui reste encore beaucoup de hockey à jouer et qu’il continue à progresser. »

Lundqvist a calmé les ardeurs concernant un retour au jeu en écrivant un gazouillis sur Twitter, jeudi après-midi.

« D’aller à la patinoire cette semaine, ce fut une belle récompense, a-t-il écrit. Ma santé est ma priorité. Ça prendra encore des mois avant que je prenne une décision quant à mon avenir, après des tests et des conversations avec mes médecins. Ce que je sais à 100 %, c’est que j’aime encore ce sport. »

Un message laissé à l’agent de Lundqvist n’a pas immédiatement été répondu. Le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a dit au mois de décembre qu’il « pouvait supposer » que Lundqvist ne jouerait pas cette saison. Les séries s’amorcent à la mi-mai.

Lundqvist a annoncé en décembre qu’une maladie cardiaque l’empêcherait de jouer dans la LNH cette saison. L’automne dernier, il a signé un contrat d’un an avec les Capitals après avoir disputé 15 saisons avec les Rangers.

Selon ses publications sur les réseaux sociaux, Lundqvist a été opéré au début du janvier dans une « Cleveland Clinic ».

« Évidemment, ces vidéos ont donné l’impression qu’il progressait bien, a exprimé l’attaquant des Capitals Carl Hagelin, un compatriote suédois qui a aussi joué avec Lundqvist avec les Rangers. Il semblait emballé et je crois que c’est un grand pas pour lui. »

Il était indiqué sur les vidéos de Lundqvist qu’il s’agissait de la première fois depuis son intervention chirurgicale, subie 47 jours plus tôt, qu’il conduisait et qu’il recevait des tirs au but.

« Il a subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert il n’y a pas longtemps et il se sent déjà mieux et il est déjà actif, a ajouté Kreider. Tu ne t’attends à rien de moins de lui. Ce n’est pas le genre de gars qui va s’asseoir sur ses mains. C’est un gars qui doit toujours bouger. »

Ni Lundqvist ni les Capitals n’ont décrit son absence comme une retraite. L’équipe l’a placé sur la liste des blessés à long terme au début de la saison.

Lundqvist fêtera son 39e anniversaire de naissance le 2 mars, mais il serait prématuré de dire que sa carrière est terminée après ce plus récent pas en avant, même si la route semble encore longue.