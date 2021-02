« La plus grande différence se situe au plan de la philosophie offensive. Peu importe si on détient une avance ou qu’on tire de l’arrière, on tente de compter le prochain but. On presse le porteur de la rondelle et on obtient des chances de compter. On met fin aux attaques adverses à la ligne bleue au lieu de laisser l’autre équipe entrer. Nous avons ainsi de meilleures contre-attaques. »

Mathias Brunet

La Presse

Ainsi parlait le défenseur Torey Krug un peu moins d’un an après le congédiement de Claude Julien à Boston, survenu en février 2017.

Claude Julien s’est toujours défendu de ne pas être un coach défensif, mais Krug, et plusieurs coéquipiers n’avaient pas la même perception.

Après la défaite contre Ottawa dimanche, Nick Suzuki, 21 ans, a surpris en déplorant aux journalistes le fait que l’équipe jouait d’abord pour « ne pas perdre ».

Le successeur de Claude Julien, Dominique Ducharme, prônait une philosophie plus offensive en début de saison, mais ses idées n’auraient pas été mises en application par l’entraîneur-chef, rappelait Chantal Machabée sur les ondes du 91,9 Sports, mercredi matin.

La situation ressemble étrangement à celle des Bruins en 2017. Bruce Cassidy a en outre eu à incorporer de nombreux jeunes, ou du moins à leur donner des rôles plus prépondérants, même si l’on doit à Julien la création du célèbre trio Bergeron-Marchand-Pastrnak.

« Quand je me suis assis avec "Donny" (Don Sweeney, le DG des Bruins), nous avions la volonté de gagner à court terme, mais aussi de donner la chance aux jeunes de percer notre formation, avait déclaré Bruce Cassidy en 2018. Nous ne savions pas exactement quels allaient être ces joueurs, mais nous avions une bonne idée. »

Les jeunes joueurs de l’organisation se développeront ils mieux sous Ducharme ? Mardi, à Ottawa, Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov n’ont pas touché la glace en prolongation. Ils étaient sur la patinoire lors du but gagnant en prolongation deux jours plus tôt. Pas une énorme marque de confiance envers deux des joyaux de l’organisation. Nick Suzuki est l’un des rares jeunes à ne pas avoir souffert d’un manque de confiance de l’entraîneur à son égard.

Nous verrons assez rapidement, à compter de jeudi soir, si l’approche à l’égard des jeunes est différente, et si Kotkaniemi et Romanov trouveront un autre souffle sous Ducharme.

Enfin, il y a les vétérans. Georges Laraque a prédit sur Twitter la veille le départ de Claude Julien après avoir appris la tenue d'un meeting entre Marc Bergevin et ses principaux vétérans, insatisfaits de leur entraîneur.

À la défense de Claude Julien, il devait négocier avec un changement de garde marqué par l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs et des joueurs comme Phillip Danault et Tomas Tatar, sans doute insécurisés par leur situation contractuelle.

Tout le défi de Dominique Ducharme réside ici : plaire aux vétérans de l’équipe tout en développant les jeunes. Avec un système de jeu plus populaire auprès des joueurs, une grosse part de la besogne pourrait être accomplie.