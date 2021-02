PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(Uniondale) Le défenseur des Sabres de Buffalo Jake McCabe ratera le reste de la saison après qu’il eut subi une blessure au genou droit, samedi, dans un gain de 3-2 contre les Devils du New Jersey.

Associated Press

Âgé de 27 ans, McCabe a appris lundi qu’il avait une blessure au ménisque et à deux ligaments de son genou. L’équipe a mentionné qu’il aurait besoin de six à huit mois de guérison.

McCabe s’est blessé en tentant de plaquer le capitaine des Devils, Nico Hischier, contre la bande lors de la troisième période du match de samedi.

Choix de deuxième ronde en 2012, McCabe a amassé un but et deux assistances en 13 matchs cette saison. Il a récolté 18 buts et 59 mentions d’aides en 353 parties dans la LNH.

Il deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2021.

Les Sabres, qui occupent le dernier rang de leur section, sont déjà privés des services du défenseur Rasmus Ristolainen, qui se remet d’un dur combat contre la COVID-19. Le Finlandais n’a pas joué depuis le 21 janvier.

La formation de Buffalo a rappelé l’attaquant Casey Mittelstadt et le défenseur Brandon Davidson de son escouade de réserve. Elle croisera le fer avec les Islanders de New York, lundi soir, au Nassau Coliseum.