(Washington) Alexis Lafrenière a enfilé son deuxième but dans la LNH, Artemi Panarin a amassé deux mentions d’aide et les Rangers de New York ont disposé des Capitals de Washington 4-1, samedi après-midi.

Stephen Whyno

The Associated Press

Lafrenière, le premier choix du repêchage de la LNH en 2020, a profité du fait qu’il a été promu sur le premier trio des Rangers pour inscrire son premier but en huit rencontres.

Panarin a dirigé une passe précise vers la lame du bâton de Lafrenière, qui était stationné devant le filet des Caps, en fin de deuxième période. Le Québécois a ensuite effectué une feinte du revers avant de pousser le disque au fond du filet des Capitals.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

Ryan Strome, avec un but et une mention d’aide, a écrit une page d’histoire en devenant le premier joueur à atteindre le plateau des 100 points en carrière avec les Rangers et les Islanders de New York.

Igor Shesterkin a repoussé 27 tirs, Mika Zibanejad a scellé l’issue de la rencontre en tirant dans un filet désert avec 2:12 à écouler au cadran. Les Rangers ont ainsi signé une deuxième victoire d’affilée pour la deuxième fois seulement cette saison.

Les Capitals ont paru amorphes en début de rencontre — le début du match a été devancé en après-midi. Ils ont rapidement tiré de l’arrière 3-0 avant que Dmitry Orlov ne marque son premier filet de la campagne, avec 38,2 secondes à jouer à la période médiane.

Vitek Vanecek a cédé trois fois sur 24 tirs à son 13e départ consécutif devant le filet des Caps, qui ont vu leur série de victoires s’arrêter à deux.