(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont reçu le feu vert des autorités sanitaires de leur État pour accueillir un certain nombre de partisans lors de leurs matchs à domicile dès la semaine prochaine.

The Associated Press

La ville de Columbus et l’Ohio Department of Health permettront un maximum de 1953 spectateurs — soit 10 % de la capacité totale du Nationwide Arena — pour au moins 16 matchs à domicile, à compter du 2 mars contre les Red Wings de Detroit.

Les partisans qui accéderont à l’amphithéâtre devront remplir un formulaire disponible en ligne et porter un couvre-visage. Les membres d’une même famille devront occuper des sièges consécutifs pour former une bulle et respecter les règles de distanciation sociale. Les billets seront électroniques, et les concessions alimentaires accepteront uniquement les transactions électroniques.

Les partisans des Blue Jackets n’ont pu assister aux matchs à domicile de leurs favoris cette saison à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19. La dernière fois qu’ils ont pu assister en personne à un match des Jackets, c’était le 1er mars 2020, soit environ une semaine avant le début de la pandémie et l’arrêt des activités dans la LNH.

Les Blue Jackets s’ajoutent donc à quelques rares concessions de la LNH qui ont déjà commencé à accueillir des partisans lors de leurs matchs à domicile.