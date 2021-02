(Montréal) Rafaël Harvey-Pinard a touché la cible à deux reprises et le Rocket de Laval a vaincu les Senators de Belleville 5-2, vendredi soir, au Centre Bell.

La Presse Canadienne

Harvey-Pinard a marqué l’éventuel but vainqueur, en deuxième période, et il a complété sa soirée de travail en trouvant le fond du filet en désavantage numérique, au dernier tiers.

Le choix de septième ronde du Canadien de Montréal a inscrit trois buts à ses quatre premiers matchs en carrière dans la Ligue américaine.

Ryan Poehling et Laurent Dauphin ont tous deux récolté un but et une mention d’assistance pour le Rocket (3-1-0), qui a vengé sa défaite de 4-1 subie mardi soir. Corey Schueneman a aussi fait mouche dans la victoire. Jesse Ylonen s’est fait complice de deux buts des siens.

Cayden Primeau a connu un bon match devant le filet des Lavallois, bloquant 24 rondelles.

Cody Goloubef et Mark Kastelic ont répliqué pour les Senators (1-3-0), qui ont été dominés 39-26 au chapitre des tirs.

À son deuxième départ de la saison, Joey Daccord a réalisé 34 arrêts pour la formation de Belleville. Il avait également alloué cinq buts la semaine dernière.

Le Rocket a complété sa série de quatre affrontements contre les Senators et il accueillera maintenant le Moose du Manitoba pour une série de quatre parties qui s’amorcera lundi.