Jacob Trouba à l’écart du jeu de quatre à six semaines

(New York) Les Rangers de New York seront privés de leur défenseur Jacob Trouba pendant quatre à six semaines en raison d’une fracture à un pouce.

Il s’agit d’une autre tuile sur la tête d’un club qui aspirait aux séries éliminatoires en début de saison et qui a maintenant encaissé quatre revers de suite.

Le finaliste au titre de joueur par excellence de la LNH, Artemi Panarin, devrait pour sa part effectuer son retour au jeu jeudi contre les Flyers de Philadelphie, après avoir raté deux matchs à cause d’une blessure au bas du corps. Panarin, qui s’est blessé la semaine dernière contre les Bruins de Boston, domine son équipe avec cinq buts et 10 mentions d’aide.

L’entraîneur-chef des Rangers David Quinn s’attend également à retrouver le défenseur K’Andre Miller, qui s’était absenté du match de mardi soir contre les Devils du New Jersey à cause d’une blessure au haut du corps. Jack Johnson a aussi récemment obtenu le feu vert des médecins pour reprendre l’entraînement, bien qu’on ignore la date de son retour au jeu.

Trouba jouait en moyenne 22 minutes par match, ce qui signifie qu’un comité de défenseurs devra se partager son temps de jeu pendant son absence.

Le joueur de centre Ryan Strome a dit que les Rangers « doivent trouver une façon » de mettre un terme à leur disette. Ils présentent un dossier de 4-7-3 jusqu’ici cette saison, en septième place au sein de la section Est-qui en compte huit.

Les Rangers ont libéré le défenseur Tony DeAngelo et l’ont assigné à leur escouade de réserve après une altercation survenue après une récente rencontre. DeAngelo n’est plus dans l’entourage de l’équipe, et la direction des Rangers tente toujours de l’échanger.