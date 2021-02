Le mariage entre les Cataractes et Eye of the Tiger Management a atteint un autre niveau, mercredi, alors que Camille et Emmanuelle Estephan ont joint le groupe d’actionnaires de la plus vieille franchise de la LHJMQ.

Le Nouvelliste

Les promoteurs de boxe et les Cataractes ont tissé des liens d’affaires depuis février 2018. Du partenariat qui a permis au Centre Gervais Auto d’accueillir trois galas de boxe est née une amitié entre les Estephan et le président Roger Lavergne, qui leur a proposé de joindre les rangs de son organisation.

