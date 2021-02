Aleksander Barkov (16) et Yanni Gourde (37)

(Tampa) Jonathan Huberdeau a récolté un but et une mention d’aide et les Panthers de la Floride ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 6-4, lundi soir.

Erik Erlendsson

Associated Press

Six joueurs différents ont enfilé l’aiguille pour les Panthers, qui ont gagné deux des trois duels entre les deux équipes et qui se sont approchés à un seul point du Lightning au sommet de la section Centrale.

Aleksander Barkov, Anton Stralman, Owen Tipppett, Anthony Duclair et Frank Vatrano ont fait mouche pour les Panthers, qui ont signé une première victoire à Tampa Bay depuis le 26 mars 2016.

Chris Driedger a repoussé 27 rondelles. La troupe de la Floride n’a toujours pas perdu deux parties consécutives cette saison.

Alex Volkov a inscrit deux buts pour le Lightning, qui a vu sa série de six victoires à domicile prendre fin. Steven Stamkos et Tyler Johnson ont également noirci la feuille de pointage.

À son deuxième départ de la campagne, Curtis McElhinney a réalisé 15 arrêts pour le Lightning.