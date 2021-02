(Toronto) Evgenii Dadonov a trouvé le fond du filet à 2 : 19 de la prolongation et les Sénateurs d’Ottawa ont effectué une spectaculaire remontée pour battre les Maple Leafs de Toronto 6-5, lundi soir.

La Presse Canadienne

Les Sénateurs ont forcé la tenue d’une période supplémentaire lorsqu’ils ont marqué quatre buts sans réplique, dont le premier du match de Dadonov, tard au troisième engagement.

En prolongation, Mitch Marner et Morgan Rielly ont été stoppés et Thomas Chabot a lancé Dadonov en échappée. L’attaquant russe a décoché un bon tir par-dessus le bras droit de Frederik Andersen pour offrir la victoire aux Sénateurs.

PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS Evgenii Dadonov (63) et Thomas Chabot (72)

La formation d’Ottawa tirait de l’arrière 5-1 tard au deuxième vingt quand Nick Paul, Artem Zub, grâce à son premier but dans la LNH, et Connor Brown ont enfilé l’aiguille. Dans la victoire, Drake Batherson a également fait mouche.

Marcus Hogberg a bloqué 33 rondelles pour les Sénateurs, qui croiseront à nouveau le fer avec leurs rivaux ontariens, mercredi et jeudi.

Auston Matthews a amassé deux buts et une aide pour les Maple Leafs, qui ont perdu un deuxième match consécutif. À son retour au jeu, Joe Thornton a obtenu un but et une assistance alors que Travis Boyd et Pierre Engvall ont complété le pointage.

Andersen a cédé six fois en 31 tirs. Le Danois a été déjoué alors qu’il ne restait que 2 : 01 à faire à la partie, quand Dadonov a frappé la rondelle au vol après une déviation de Brady Tkachuk.