Les Maple Leafs de Toronto ont fait l’acquisition de l’attaquant Alex Galchenyuk des Hurricanes de la Caroline, lundi, en retour d’Egor Korshkov, un attaquant, et de David Warsofsky, un défenseur.

La Presse Canadienne

Les Maple Leafs ont annoncé la nouvelle par voie de communiqué, en début de soirée lundi.

Galchenyuk en est donc à sa 7e équipe depuis qu'il a été échangé du Canadien de Montréal aux Coyotes de l'Arizona le 15 juin 2018. Il est ensuite passé aux Penguins de Pittsburgh, puis au Wild du Minnesota. Il avait signé un contrat avec les Sénateurs d'Ottawa avant le début de la saison.

Âgé de 27 ans, Galchenyuk n'aura pris part qu'à huit matchs avec les Sénateurs, récoltant un but. Il a été échangé aux Hurricanes le 13 février dernier, en compagnie de Cédric Paquette en retour de Ryan Dzingel. Le lendemain, les Hurricanes plaçaient son nom au ballottage.

Galchenyuk n’aura pas à faire de quarantaine avant de se joindre aux Leafs, puisqu’il n’a jamais quitté Ottawa malgré la transaction avec la formation de la Caroline.

Sélectionné par le Canadien de Montréal au troisième rang du repêchage de 2012, Galchenyuk a participé à 557 matchs en carrière dans la LNH. Depuis son arrivée dans la LNH, il a récolté 321 points, dont 136 buts en saison régulière. Il a ajouté quatre buts et neuf aides en 32 parties des séries éliminatoires.

Il a connu sa meilleure saison dans l'uniforme du Canadien, en 2015-2016, avec 30 buts et 56 points. Il a été échangé par le Canadien le 15 juin 2018 aux Coyotes de l'Arizona en retour de Max Domi. Domi, lui, a été cédé par Marc Bergevin aux Blue Jackets de Columbus contre Josh Anderson.

Âgé de 24 ans, Korkshov a obtenu 31 points, dont 16 buts, en 53 parties cette saison avec le Lokomotiv d’Iaroslavl, dans la KHL. Il domine son club au chapitre des buts et partage le premier rang au sein de son équipe pour le nombre de points.

Korshkov a obtenu un but à son seul match dans la LNH, le 16 février 2020 à Buffalo.

Quant à Warsofsky, qui est âgé de 30 ans, il a récolté deux buts et neuf aides en 55 rencontres dans la LNH avec les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, les Devils du New Jersey et l’Avalanche du Colorado.

Warsofsky a été cédé aux Wolves de Chicago, le club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey. Cette équipe est dirigée par son frère aîné, Ryan Warsofsky.

Le parcours d'Alex Galchenyuk

- Repêché au 3e rang par le Canadien de Montréal en 2012

- 15 juin 2018 : Échangé du Canadien aux Coyotes en retour de Max Domi

- 29 juin 2019 : Échangé des Coyotes (en compagnie de Pierre-Olivier Joseph) aux Penguins en retour de Phil Kessel, Dane Burks et d'un choix de 4e tour

- 10 février 2020 : Échangé des Penguins (en compagnie de Calen Addison et d'un choix de 1er tour conditionnel) au Wild en retour de Jason Zucker

- 28 octobre 2020 : Alex Galchenyuk signe un contrat d'un an avec les Sénateurs d'Ottawa

- 13 février 2021 : Échangé des Sénateurs (en compagnie de Cédric Paquette) aux Hurricanes en retour de Ryan Dzingel

- 15 février 2021 : Échangé des Hurricanes aux Maple Leafs en retour d’Egor Korshkov et de David Warsofsky.