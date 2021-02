Sans surprise, l’attaquant du Canadien Paul Byron n’a pas été réclamé au ballottage. Il a donc été cédé à l’équipe de réserve.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Afin de pouvoir l’y céder, le Tricolore devait d’abord soumettre son nom au ballotage, ce qui a été fait dimanche.

Byron continuera à toucher son plein salaire même en tant que membre de l’équipe de réserve, car il détient un contrat à un volet, donc son salaire est garanti. Il pourra aussi continuer à s’entraîner avec ses coéquipiers, comme le font les membres de l’équipe de réserve depuis le début de la saison.

Par contre, le Tricolore peut déduire, au prorata, 1,075 million de dollars de son salaire annuel de 3,4 millions. Comme le salaire des joueurs est réparti sur 116 jours, le CH épargne 9267 $ par jour que Byron passera au sein de l’équipe de réserve.

Le moment était idéal pour tenter une telle transaction. Le prochain match du Canadien est seulement samedi, donc Byron pourra passer au minimum cinq jours au sein de l’équipe de réserve, pour des économies totales de plus de 46 000 $. Pour une équipe aussi serrée sous le plafond salarial, ce n’est pas négligeable.

Bergevin a visiblement couru un risque calculé en soumettant Byron au ballottage. Le numéro 41 ne joue pas du mauvais hockey, mais il n’a pas retrouvé la forme qu’il affichait lors des séries cet été à Toronto. Byron ne compte que trois passes en 14 matchs, il a seulement 11 tirs au but et ne joue en moyenne que 12 minutes par match. Même en désavantage numérique, jadis son pain et son beurre, il n’est plus aussi menaçant que par le passé, même si collectivement, Montréal a déjà inscrit sept buts dans cette situation.

De plus, le contrat de Byron, qui expire en 2023, n’était pas de nature à encourager les DG à le réclamer.

Frolik cédé au Rocket

Par ailleurs, le Canadien a cédé l’attaquant Michael Frolik au Rocket de Laval à des fins de conditionnement, lundi.

L’équipe a précisé que Frolik devrait réintégrer son groupe de réserve, samedi.

Le Tchèque, âgé de 32 ans, aura donc l’occasion de disputer un ou deux matchs avec le club-école du Tricolore cette semaine. Le Rocket accueillera les Senators de Belleville, mardi et vendredi, au Centre Bell.

– Avec La Presse Canadienne