Le Canadien aurait pu passer la prochaine semaine à ronger son frein après une quatrième défaite en cinq matchs. Il a plutôt réussi à renverser ses rivaux en troisième période et il pourra aborder sa semaine d’entraînement avec le sourire.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Brendan Gallagher a brisé l’égalité tard en troisième période et la formation montréalaise a vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-1, samedi soir au Scotiabank Arena.

Gallagher a marqué avec 3 : 06 à faire en temps réglementaire. Il a rabattu le tir de la pointe de Jeff Petry, puis a pu tirer dans un filet ouvert.

Tyler Toffoli avait créé l’égalité plus tôt en troisième période pour le Canadien (9-4-2), qui a mis fin à une série de deux défaites.

« Quand vous avez perdu trois de vos quatre matchs précédents, vous allez parfois manquer de confiance, a noté l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. En première période, nous nous sommes battus avec la rondelle. C’était laborieux. En deuxième, nous avons tranquillement repris confiance. Puis en troisième, nous avons joué une période à notre image.

Nous avions la pédale au fond. Notre échec-avant a provoqué des revirements, nous avons lancé beaucoup de rondelles au filet et nous avons trouvé le moyen de gagner le match. L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien

Gallagher et Toffoli ont donc terminé la rencontre avec chacun un but et une aide. Le centre du trio, Phillip Danault, a aussi connu un bon match après avoir commis une erreur sur le but des Maple Leafs en début de rencontre.

Carey Price a repoussé 21 lancers.

« Carey a été très bon quand nous avions des ennuis en début de match, a souligné Julien. Il est là raison pour laquelle nous sommes restés dans le match.

Gallagher se donne à 100 % tous les soirs et c’est agréable de voir un joueur comme lui être récompensé avec un but important. Phillip a commis une erreur, mais il a rebondi et a terminé en force. Ce sont tous des signes encourageants pour la suite. L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien

Mitchell Marner a inscrit l’unique but des Maple Leafs (11-3-1), qui n’avaient pas perdu en temps réglementaire à leurs neuf sorties précédentes (8-0-1). Frederik Andersen a effectué 23 arrêts.

Le défenseur Victor Mete et l’attaquant Corey Perry avaient été insérés dans la formation du Tricolore, remplaçant Brett Kulak et Tomas Tatar.

« Nos standards cette saison sont élevés. Tomas n’a pas été un mauvais joueur jusqu’ici, mais nous nous attendons à plus de sa part, a mentionné Julien. Ce n’est pas juste une question de points. Ailleurs sur la patinoire, il perd la rondelle ou n’arrive pas à la sortir de la zone. Ce sont des petits détails que nous espérons qu’il va corriger. »

Le Canadien reprendra l’action seulement samedi prochain, quand il accueillera les Maple Leafs au Centre Bell.

Efforts récompensés

Matthews et Marner ont vite donné le ton à la rencontre, cognant à la porte dès la première minute de jeu. Price a toutefois fait l’arrêt.

Ce n’était que partie remise, puisque Marner a ouvert la marque à 3 : 36. Il a profité d’une passe de Matthews à partir de l’arrière du filet pour inscrire son septième but de la saison.

Le Canadien a mis à l’épreuve une première fois Andersen quelques instants plus tard. Le gardien danois a toutefois été alerte, se couchant sur le dos sur la patinoire après un court tir de Nick Suzuki pour s’assurer de couvrir la rondelle.

Le spectacle de Marner et Matthews s’est poursuivi par la suite. Marner s’est buté deux fois à Price, tandis que Matthews a raté la cible sur une occasion, puis a été frustré à son tour par Price lors d’un avantage numérique des Leafs.

Price a dû être vigilant aussi en fin de première période. Il a joué de chance quand Alexander Kerfoot a atteint le poteau, mais le gardien du Tricolore s’est dressé devant William Nylander sur la même séquence.

Le Canadien a réussi à limiter les occasions des Maple Leafs en deuxième période. Price a été alerte et a sorti de son filet pour dégager le disque et empêcher Matthews de se présenter seul devant lui.

Du côté du Canadien, Toffoli a dirigé deux tirs dangereux à partir de l’enclave. Chaque fois, Andersen a réussi l’arrêt.

Le Tricolore a réussi à augmenter la pression en troisième période et ses efforts ont été récompensés.

Toffoli a finalement réussi à déjouer Andersen après 6 : 11 de jeu en troisième période, complétant un beau jeu amorcé par Gallagher et Danault.

Gallagher a ensuite joué les héros pour le Canadien, en donnant les devants aux siens avec 3 : 06 à faire.

Échos de vestiaire

Shea Weber a admis que le Canadien semblait nerveux en début de match.

« Les résultats des derniers matchs avaient été frustrants. Ça devenait plus difficile de rester détendu. Nous avons fait preuve de caractère ce soir. Tout le monde a rehaussé son niveau de jeu et Carey a été brillant. »

Phillip Danault a indiqué avoir vite tourné la page après son erreur sur le but des Leafs.

« Le hockey, c’est mental. Il fallait que je mette ça derrière moi. Il fallait pousser pour la victoire. Après le but, nous avons plus joué notre style de hockey, nous étions moins nerveux. Puis nous avons été récompensés pour notre travail. »

Brendan Gallagher a noté que Tomas Tatar affichait un large sourire après la rencontre, même s’il avait été écarté de la formation.

« Il a déjà vécu cette situation au cours de sa carrière. En tant qu’ami, je vais essayer de lui parler. En tant que coéquipier, je sais à quel point il est un membre important de cette équipe. »