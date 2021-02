Le Canadien de Montréal connaît présentement son premier passage à vide de la saison avec trois revers à ses quatre derniers matchs. Malgré tout, l’entraîneur-chef Claude Julien a assuré vendredi que ce n’est pas le temps de paniquer.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Cette séquence coïncide avec les problèmes à l’attaque du Canadien (8-4-2), qui n’a inscrit que six buts à ses quatre derniers affrontements. En comparaison, il avait inscrit un impressionnant total de 44 filets au cours de ses 10 premiers duels de la campagne.

« Il ne faut pas commencer à penser que parce que tout à coup ça devient un peu plus difficile qu’il faut changer notre système de jeu. Au contraire, il faut apporter les bons ajustements », a-t-il déclaré en visioconférence.

« Il n’y a pas une équipe de la LNH qui va décider de changer son système de jeu après 14 matchs parce qu’elle a un peu de difficulté depuis trois ou quatre matchs. Au contraire, il faudra apporter les bons ajustements, et c’est ce qu’on tente de faire », a-t-il ajouté.

Julien a déjà procédé à quelques ajustements depuis deux matchs, dont celui de jeudi contre les Oilers d’Edmonton qui s’est soldé 3-0 en faveur des Albertains. Même s’il a décoché un total de 38 tirs vers le gardien des Oilers Mike Smith, le Canadien « n’a pas décoché suffisamment de tirs de l’enclave », a fait remarquer Julien.

Il a également souligné que son équipe éprouvait des problèmes de synchronisme, notamment dans son jeu de transition, ainsi qu’en avantage numérique.

« Nous avions plus de conviction et faisions circuler la rondelle plus rapidement en début de saison (en avantage numérique), et là tout ça est un peu disparu. C’est ce que nous tentons de retrouver », a admis Julien.

Néanmoins, le principal intéressé n’avait pas l’air trop inquiet, notamment parce qu’il croit que la présence de nombreux vétérans dans le vestiaire empêchera l’équipe de se retrouver dans une spirale infernale.

« Je fais confiance à mes vétérans. Il ne faut pas paniquer, mais plutôt reprendre possession de nos moyens. Je me répète ; nous sommes conscients que nous ne jouons pas notre meilleur hockey depuis quelques matchs, mais il suffit d’un match pour reprendre le dessus et retrouver notre confiance », a évoqué Julien.

Le capitaine Shea Weber, qui totalise deux buts et cinq mentions d’assistance en 14 matchs jusqu’ici cette saison, fait partie de ce noyau de joueurs sur lequel le pilote du CH compte se fier pour tenir les rangs en cette période difficile.

« Les gars viennent d’un peu partout dans la ligue, et ils ont vécu des situations comme ça auparavant. Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de notre jeu, mais il faut qu’on trouve des façons de corriger cela pour sortir de cette disette. Et il n’y a pas de meilleure façon que de miser sur des gars qui l’ont déjà vécu », a expliqué le numéro 6 du Tricolore.

C’est dans ce contexte que Tyler Toffoli, tout feu, tout flamme en début de campagne, a été muté sur un trio complété par Philip Danault et Brendan Gallagher. Jesperi Kotkaniemi fait aussi partie des joueurs en difficulté, lui qui a été blanchi de la feuille de pointage à ses quatre derniers matchs. Julien n’a toutefois pas voulu lui jeter la première pierre.

« J’essaie de donner une étincelle à mon club. Il faut être patient avec nos trios, et on l’a été pendant une douzaine de matchs, mais parfois on fait de petits changements ici et là pour redonner un petit spark, a expliqué Julien. Dans le cas de Kotkaniemi, c’est un jeune joueur, et il y aura toujours des situations dans une saison où un joueur va traverser des moments difficiles. C’est une chance pour lui de démontrer qu’il va travailler pour s’en sortir. »

Kotkaniemi et ses coéquipiers devront se ressaisir rapidement puisqu’ils ont rendez-vous avec les meneurs de la section Nord, les Maple Leafs (11-2-1) de Toronto, samedi soir. Un défi qui semble plaire à Weber.

« Nous voulons jouer comme nous en étions capables en début de saison, et il n’y a pas de meilleure façon d’y parvenir qu’en affrontant les meilleurs. Ils sont présentement l’étalon de mesure dans notre section, et ce sera bien de les affronter avant une petite pause », a-t-il dit.

Entre-temps, le Blue-blanc-rouge a tenu un entraînement optionnel vendredi, au Complexe sportif Bell de Brossard. Seuls les patineurs Victor Mete, Corey Perry et Michael Frolik y ont pris part, en compagnie des gardiens de but Carey Price et Charlie Lindgren. Les autres ont participé à des réunions et à des séances d’analyse vidéo.