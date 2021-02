Aux yeux de Phillip Danault, ce n’est pas bien compliqué : le Canadien doit redevenir le club affamé qu’il était il n’y a pas si longtemps.

Richard Labbé

La Presse

C’est le constat qu’a dressé l’attaquant ce matin, en préparation du match de jeudi soir au Centre Bell contre les Oilers d’Edmonton.

« En début de saison, on avait plus d’énergie, a-t-il reconnu par conférence vidéo. On était les premiers sur la rondelle et on était plus affamés. Maintenant, on perd un peu plus nos batailles. Contre Ottawa, on essayait de jouer plus large alors qu’on est une équipe qui favorise plus le jeu compact… tout ça part de notre éthique de travail. »

Depuis le début de février, le Canadien n’a plus si fière allure. Il y a bien sûr eu deux victoires pour amorcer le mois face aux Canucks de Vancouver, mais ensuite, deux résultats peu inspirants face aux Sénateurs d’Ottawa, et la défaite de mercredi soir au Centre Bell, contre des Maple Leafs de Toronto qui ont souvent été les maîtres du jeu.

Le Canadien va recevoir les Oilers jeudi soir avant d’aller à Toronto samedi soir. Le club profitera ensuite d’une pause d’une semaine avant son prochain match.

« Il va falloir être plus affamés que ça, c’est la clé, a ajouté Danault. On va jouer un deuxième match en deux soirs et les joueurs des Oilers vont être frais et dispos. Il va falloir être prêts. »

On aura aussi remarqué que l’attaque du Canadien, qui produisait à un rythme de presque cinq buts par match il n’y a pas si longtemps, vient de se contenter de seulement six buts à ses trois derniers matchs.

« Il y a eu une petite baisse, a admis Claude Julien jeudi matin. Il va falloir s’assurer de revenir à notre meilleur niveau de jeu, ce que nous n’avons pas pu faire lors des derniers matchs. Ce n’est pas que nous sommes mauvais, mais nous ne sommes pas assez bons. »

L’entraîneur s’est bien gardé de dire s’il allait apporter des changements à sa formation jeudi soir, sauf pour l’identité de l’homme devant le filet.

Ainsi, c’est Jake Allen qui va affronter les Oilers jeudi soir. Le gardien de 30 ans en sera ainsi à un sixième match cette saison, lui qui a une fiche de quatre victoires contre une seule défaite depuis le début du présent calendrier.

Ajoutons que selon le site CapFriendly, l'attaquant Corey Perry a été ajouté à l'équipe de réserve.