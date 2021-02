(Toronto) Jason Spezza a réalisé le huitième tour du chapeau de sa carrière, et son premier en près de cinq ans, et les Maple Leafs de Toronto ont rossé les Canucks de Vancouver 7-3 jeudi soir au Scotiabank Arena.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Auston Matthews, avec un doublé, Mitch Marner, qui a récolté un but et deux aides, et John Tavares ont marqué les autres filets des Maple Leafs (8-2-1).

Par ailleurs, William Nylander a amassé trois mentions d’aide pendant que Morgan Rielly, Jake Muzzin et Travis Boyd en obtenaient deux chacun dans ce premier de trois matchs consécutifs entre ces deux rivaux de la section Nord. Les deux autres parties auront lieu samedi et lundi, au domicile des Maple Leafs.

J. T. Miller, avec un but et une aide, Tanner Pearson et Bo Horvat ont réussi à déjouer le gardien Frederik Andersen, qui a stoppé 16 tirs.

Thatcher Demko a réalisé 30 arrêts devant les filets des Canucks (6-8-0), qui ont subi une troisième défaite de suite en temps réglementaire cette semaine.

Au crépuscule de sa carrière, à l’âge de 37 ans, mais un élément important de la formation de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe à cause de son expérience, Spezza avait inscrit son dernier tour du chapeau le 9 avril 2016 alors qu’il jouait avec les Stars de Dallas.