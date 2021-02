Tomas Tatar n’a pas de point à ses quatre derniers matchs, et pas de but à ses huit derniers.

L’avantage numérique du Canadien tourne en rond depuis quelques matchs, Claude Julien cherche des solutions et c’est Tomas Tatar qui écope.

Guillaume Lefrançois

La Presse

L’attaquant a en effet perdu son poste au sein de l’attaque à cinq, jeudi matin, à l’entraînement en vue du duel de la soirée contre les Sénateurs d’Ottawa.

Le retour au jeu d’Alexander Romanov, surnuméraire au dernier match, a en effet entraîné un brassage des cartes en supériorité numérique. Jeff Petry et Shea Weber ont donc été réunis, en compagnie de Jonathan Drouin, Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Romanov a évolué au sein de l’autre unité avec Jesperi Kotkaniemi, Brendan Gallagher, Corey Perry et Josh Anderson.

Julien n’a pas voulu s’étendre quand est venu le temps d’expliquer son choix. « C’est une longue saison. Les choses changent, tu fais des ajustements », a-t-il mentionné.

Le Canadien a inscrit un seul but à ses 12 dernières occasions en avantage numérique. Tatar, lui, n’a pas de point à ses quatre derniers matchs, et pas de but à ses huit derniers. En avantage numérique, il a été sur la patinoire pour trois des neuf buts du CH cette saison. Ça lui vaut le neuvième rang au sein de l’équipe pour les buts par tranche de 60 minutes quand il est sur la patinoire (7,5).

Depuis son arrivée à Montréal à l’automne 2018, il est le meneur des attaquants du Canadien pour les points en avantage numérique (34).

Du réconfort pour Danault

La rétrogradation de Tatar n’est sans doute pas étrangère à cette impression que le trio qu’il forme avec Phillip Danault et Brendan Gallagher n’est pas aussi dominant que par le passé.

À l’entraînement jeudi, Danault a d’ailleurs eu de longues discussions avec Julien et avec Dominique Ducharme, l’adjoint de Julien. Danault ne compte que trois points en 10 matchs, est toujours à la recherche de son premier but et pour les missions défensives, il n’est plus nécessairement l’homme de confiance à tout coup. Son temps d’utilisation en désavantage numérique est le même que celui de Jake Evans (trois secondes d’écart entre les deux en moyenne), et Evans (53) a presque pris autant de mises au jeu en zone défensive que Danault (59).

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Phillip Danault

Julien a défendu son joueur de centre en visioconférence après l’entraînement.

« Son dernier match était un de ses meilleurs cette saison. Il jouait avec plus d’assurance, a observé Julien. Je ne me préoccupe pas tant de sa production ou de ses chances, je veux surtout qu’il joue à sa façon. Il est fiable aux deux extrémités de la patinoire. C’était surtout l’assurance dans son jeu qu’il a trouvée au dernier match. Il doit faire ça et le reste, dont tout le monde parle, va tomber en place. »

Jonathan Drouin a aussi été au bâton pour son compatriote québécois. « Je ne regarde pas les statistiques, mais il joue très bien, il joue encore sa game sur 200 pieds, il gagne ses mises au jeu. C’est encore un joueur important pour nous. Il aimerait marquer, mais rien n’a changé pour Phil. C’est dur de l’affronter. Même Nathan MacKinnon a dit que ce n’est pas un joueur que tu veux affronter. »

Romanov dans la formation

Par ailleurs, le défenseur Alexander Romanov retrouvera sa place dans la formation, à la droite de Brett Kulak. Victor Mete sautera son tour.

Carey Price sera de retour devant le filet.

La formation probable du Canadien

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Suzuki - Anderson

Toffoli - Kotkaniemi - Perry

Lehkonen - Evans - Byron

Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Kulak - Romanov

Price

Allen