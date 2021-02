Oliver Bjorkstrand a mené l’attaque des vainqueurs avec un but et une aide

Patrik Laine et Jack Roslovic ont marqué leurs premiers buts depuis qu’ils ont été échangés le mois dernier et ils ont aidé les Blue Jackets de Columbus à prendre la mesure des Stars de Dallas 4-3 jeudi soir.

Mitch Stacy

Associated Press

Ce gain a permis aux Blue Jackets de diviser la série de deux parties avec la formation du Texas, et de mettre fin à une brève série de deux défaites.

Oliver Bjorkstrand a mené l’attaque des vainqueurs avec un but et une aide, l’autre but étant l’œuvre de Cam Atkinson. Le gardien Joonas Korpisalo a repoussé 24 rondelles.

Laine et Roslovic, qui ont également obtenu une mention d’aide, ont été acquis des Jets de Winnipeg le 23 janvier, dans la transaction envoyant l’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois au Manitoba.

Les marqueurs des Stars ont été Jason Dickinson, Roope Hintz et Jamie Benn. Le gardien Anton Khudobin a réalisé 21 arrêts devant les filets des Stars, qui subissaient un deuxième revers en temps réglementaire en huit parties.

Dominés pendant la première période, les Blue Jackets ont trouvé le moyen de se donner une avance de 2-0 grâce aux buts de Bjorkstrand et de Roslovic.

Hintz a coupé l’avance des Blue Jackets de moitié tôt en deuxième période, mais Laine a redonné une avance de deux buts à la troupe de John Torotorella.

Dans un autre ordre d’idées, les Blue Jackets ont annoncé qu’ils avaient placé le nom du gardien Elvis Merzlikins, blessé au haut du corps lors d’une séance d’entraînement.