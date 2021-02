Le défenseur Tony DeAngelo est désormais persona non grata chez les Rangers de New York.

Pour plusieurs, les Rangers possédaient l’équipe la plus prometteuse cette saison.

Mathias Brunet

La Presse

Ils réalisaient une spectaculaire reconstruction, avaient ajouté une vedette comme Artemi Panarin, repêché Alexis Lafrenière au premier rang et détenaient deux des jeunes gardiens les plus prometteurs.

Les voir après huit matchs occuper la cave de la division Est avec deux maigres victoires, et le 28e rang au classement général, défiait la logique.

La direction de l’équipe croit avoir identifié la source du problème. Dans une décision étonnante, ils ont soumis au ballottage leur meilleur défenseur offensif, Tony DeAngelo. Ce jeune homme de 25 ans avait terminé au quatrième rang des compteurs chez les défenseurs de la LNH l’an dernier derrière John Carlson, Roman Josi et Victor Hedman, devant Quinn Hughes, Cale Makar et Alex Pietrangelo.

Quand on soumet un joueur de ce calibre au ballottage, on a déjà tenté de l’échanger sans succès. Même s’il n’a pas été réclamé à midi, on doute de le revoir dans le giron de l’équipe.

Quand un directeur général parle de l’importance d’instaurer une bonne culture, d’avoir de bons leaders et une chimie d’équipe, n’allons pas croire au cliché sportif.

Il suffit d’un être indésirable dans un vestiaire pour massacrer une équipe. Les histoires d’horreur concernant DeAngelo émanent depuis dimanche.

Le dernier incident serait survenu dimanche. DeAngelo et le gardien Alexandar Georgiev en sont venus aux coups dans le corridor jouxtant le vestiaire, après la défaite en prolongation des Rangers. Le capitaine Chris Kreider serait intervenu, non seulement pour séparer les deux hommes, mais pour se défouler sur DeAngelo…

Depuis le début de la saison, DeAngelo, dont les comportements inappropriés ne sont pas récents (il a été suspendu huit matchs dans la Ligue junior de l’Ontario en 2014 pour intimidation et propos inacceptables à l’égard d’un coéquipier), aurait pris en grippe la recrue K’Andre Miller, un défenseur de race noire, selon le site Blueshirt Banter.

Il aurait même tenté de subtiliser la rondelle du premier but de Miller, un ancien coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin. L’agent de Miller, choix de première ronde des Rangers en 2018, a nié les faits, même si on voit DeAngelo se précipiter vers le but adverse pour récupérer la rondelle après le but.

DeAngelo a aussi été suspendu à au moins une autre reprise dans la Ligue junior de l’Ontario, et aussi dans la LNH, pour insultes à connotations sexuelles ou raciales.

Le jeune homme était aussi très actif sur les réseaux sociaux et ne se gênait pas pour partager ses croyances dans les théories du complot et son allégeance au président déchu Donald Trump.

« Que s’est-il passé avec la COVID-19 depuis 48 heures ? », a-t-il lancé après les élections présidentielles en novembre.

DeAngelo a aussi affirmé sa volonté de joindre le réseau social « Parler », terroir virtuel pour les complotistes, après le bannissement de Trump de Twitter.

On le disait désormais absent des réseaux sociaux depuis quelques semaines, mais un nouveau compte a émané sur Twitter, anonyme, enregistré sous le nom de NYRFan92 360 244, qui défendait d’une façon surprenante les actions du défenseur des Rangers, au point où les fans de l’équipe ne se gênaient plus pour le tourner en dérision en affirmant avoir découvert sa vraie identité.

Malgré ses frasques dans les rangs juniors, le Lightning de Tampa Bay a quand même choisi de le repêcher au 19e rang de la première ronde en 2014. Il venait tout de même de connaître, à 18 ans, une saison de 71 points en 51 matchs, une production ahurissante pour un défenseur de son âge. C’était presque 20 points de plus que le premier choix au total, le défenseur Aaron Ekblad.

Mais le naturel est vite revenu au galop, ou du moins ne l’a jamais quitté. En juillet 2016, Steve Yzerman et Julien BriseBois l’échangeaient aux Coyotes de l’Arizona pour un choix de deuxième ronde malgré une saison prometteuse de 43 points en 69 matchs à son année recrue dans la Ligue américaine.

Il est resté à peine un an dans l’organisation des Coyotes. Ceux-ci l’ont offert aux Rangers, avec un choix de première ronde, septième au total, pour le gardien Antti Raanta et l’attaquant Derek Stepan. Dans ce cas-ci, John Chayka, des Coyotes, avait donc de bonnes raisons de se départir d’un joueur aussi doué.

Le talent est remonté à la surface l’hiver dernier. DeAngelo a amassé 53 points en 68 matchs et ses carences en défense étaient moins criantes. Les Rangers se permettaient donc de tolérer ses écarts de conduite.

Mais DeAngelo a connu un début de saison catastrophique avec une seule aide en six matchs et une fiche de -6. On l’a même rayé de la formation deux fois pour des écarts de conduite. Samedi, il était sur la glace pour quatre des cinq buts de l’adversaire.

Voyons si son départ permettra aux Rangers de retrouver leur élan de l’hiver dernier.

NOTES : Gros week-end pour deux espoirs de petite taille du Canadien. Cole Caufield a amassé sept points en deux matchs contre Michigan State. Il porte son total à 28 points, dont 14 buts, en 18 matchs, en tête des compteurs de la NCAA, toutes divisions confondues. Caufield a 16 points en 8 matchs depuis son retour du Championnat mondial junior. Sean Farrell, 19 ans, un choix de cinquième ronde en 2020, a obtenu quatre autres points dimanche. Il a désormais 46 points en 24 matchs dans l’USHL, le circuit junior américain. Lui aussi est en tête des compteurs de sa ligue. Louis Leblanc y avait joué à 18 ans. Il avait amassé 59 points en 60 matchs.

