(Edmonton) Connor McDavid et Leon Draisaitl ont totalisé 11 points et les Oilers d’Edmonton ont remporté un festival offensif de 8-5 contre les Sénateurs d’Ottawa, dimanche soir.

La Presse Canadienne

McDavid a inscrit un but et quatre assistances alors que Draisaitl a récolté six mentions d’aide. L’attaquant allemand s’est arrêté à une seule aide du record de la LNH à ce chapitre, détenu par Wayne Gretzky et Billy Taylor.

À son premier match dans la LNH, Stuart Skinner a alloué cinq buts en 38 tirs, mais il a tout de même obtenu la victoire pour les Oilers, qui ont remporté leurs deux dernières sorties.

La soirée de travail du gardien Matt Murray a été un peu plus courte. Il a cédé trois fois en neuf tirs avant d’être remplacé par Marcus Hogberg, au premier vingt. En relève, le Suédois a bloqué 17 rondelles.

James Neal, à deux reprises, Dominik Kahun, Kailer Yamamoto, Ryan Nugent-Hopkins, Tyson Barrie et Darnell Nurse ont enfilé l’aiguille pour l’équipe d’Edmonton, qui a marqué cinq buts au premier engagement.

Brady Tkachuk, Austin Watson, Tim Stützle, Drake Batherson et Colin White ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont encaissé un sixième revers consécutif.

Les Oilers ont lancé le bal dès la huitième seconde du match. Draisaitl a envoyé le disque en zone ennemie et il l’a refilé à Kahun, qui a décoché un tir au filet. La rondelle a touché l’attaquant des Sénateurs Josh Norris avant de tromper la vigilance de Murray.

Les choses ne se sont pas améliorées par la suite et les Oilers ont pris les devants 5-1 après 20 minutes de jeu. Les Sénateurs ne s’en sont pas remis.