Le défenseur Victor Mete disputera son premier match de la saison lundi soir.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

À l’entraînement matinal, Mete était jumelé à Alexander Romanov sur le troisième duo du Canadien. À noter, Romanov a été muté à gauche, lui qui jouait jusque-là à la droite de Brett Kulak. Ce dernier s’est entraîné avec Cale Fleury sur le duo de réservistes.

Utilisé avec régularité depuis ses débuts dans la LNH, Mete, 22 ans, a regardé les huit premiers matchs du Tricolore depuis la galerie de la presse au cours des dernières semaines. Son agent Darren Ferris a d’ailleurs fait savoir, samedi, que son client souhaitait être échangé afin d’avoir l’occasion de jouer.

Cet événement n’a pas ému l’entraîneur-chef Claude Julien, qui a rappelé qu’il n’avait pas de contrôle sur les « tactiques des agents » destinées à « mettre de la pression » sur son équipe. « Ce n’est pas ça qui va me faire changer d’idée ou me déranger », a-t-il dit en visioconférence.

Profiter d’une séquence de deux matchs en deux soirs contre les Canucks pour faire une rotation en défense était prévu depuis un bon moment, a assuré Julien, qui dit en avoir informé Mete la semaine dernière.

« Il a connu un bon camp d’entraînement, a-t-il rappelé. Il ne faut pas laisser les joueurs dans les estrades trop longtemps. Je lui avais dit qu’on lui trouverait une place. C’est un bon moment. »

Nick Suzuki, pour sa part, a souligné à quel point son coéquipier avait été « un vrai professionnel » même s’il a été rayé de la formation huit fois. « Tous les jours, on se voit au gym, il a fait ce qu’il fallait pour être prêt en attendant son tour, a dit Suzuki. Il a toujours été comme ça, en fait. »

Pas de frustration

Julien a assuré que Mete n’avait pas manifesté de « frustration ». Dans tous les cas, « tu ne peux pas blâmer un athlète d’être fier et de vouloir jouer ». « Un athlète qui se contente d’être laissé de côté, je n’en veux pas non plus », a-t-il fait valoir.

Il a par contre insisté sur le fait que cette décision ne devait pas être interprétée comme un désaveu à l’endroit de Kulak. Samedi, dans un match au cours duquel les unités spéciales ont été énormément mises à profit, Kulak a joué un peu moins de 12 minutes et a écopé de deux punitions.

Julien a toutefois réitéré que son défenseur « joue du très bon hockey depuis le début de la saison [et] n’a rien à se reprocher ». « La seule raison pour laquelle il ne jouera pas, c’est parce qu’on doit rentrer Mete dans la formation. Ça n’a rien à voir avec le dernier match », a-t-il tranché.

À propos de Romanov, qui disputera un premier match sur le flanc gauche avec le Canadien, l’entraîneur a rappelé que le défenseur russe avait « joué à gauche et à droite toute sa vie » et qu’il ne s’agissait pas d’un élément déterminant à ses yeux.

En bref

> Après avoir cédé sa place à Jake Allen samedi, Carey Price sera le gardien partant lundi soir, alors que le Canadien accueillera les Canucks de Vancouver au Centre Bell. Le retrait de Kulak et l’ajout de Mete sont les seuls autres changements apportés à la formation du Tricolore.

> Josh Anderson s’est entraîné avec ses coéquipiers et sera en uniforme en soirée. Il reprendra son poste à la droite de Nick Suzuki et Jonathan Drouin, après avoir raté la deuxième moitié de la rencontre de samedi contre les Flames de Calgary. On l’avait renvoyé à la maison parce qu’il affichait des symptômes grippaux. Deux tests négatifs de COVID-19 et un retour à la forme lui ont toutefois valu rapidement le feu vert pour un retour.

> Surfant sur une séquence de quatre victoires de suite, les Canucks de Vancouver débarquent à Montréal avec un visage différent de l’équipe qui s’est fait malmener par le Canadien la semaine dernière. Leurs meilleurs joueurs, Elias Pettersson en tête, ont trouvé leur rythme de croisière. Leur confiance est au maximum, a prévenu Claude Julien, qui estime que les Canucks seront « plus difficiles à affronter » qu’au cours des trois premiers duels, qui se sont soldés par deux victoires et un revers en tirs de barrage pour le CH. La rencontre s’amorce à 19 h.