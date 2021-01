Crosby et les Penguins défont les Rangers 5-4

(New York) Sidney Crosby a mis fin au débat à 2 : 27 en prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Rangers de New York 5-4, samedi.

Associated Press

Jason Zucker, Brandon Tanev, Kasperi Kapanen et Jake Guentzel ont été les autres buteurs des Penguins, tandis que Casey DeSmith a fait 30 arrêts.

Guentzel a créé l’égalité 4-4 en milieu de troisième période.

Pierre-Olivier Joseph a récolté deux passes pour les vainqueurs.

Brendan Lemieux, Kevin Rooney, Chris Kreider et Artemi Panarin ont inscrit les filets des New-Yorkais, qui ont gagné une seule fois depuis six matchs.

Alexandar Georgiev a bloqué 33 tirs.

Les Rangers entamaient une séquence de huit matchs dans leur coin de pays : sept au Madison Square Garden, l’autre au New Jersey.