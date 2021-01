Zdeno Chara (33) célèbre son premier but marqué dans son nouvel uniforme avec ses coéquipiers.

Les Capitals défont les Islanders 6-3, premier but de Chara avec sa nouvelle équipe

(Washington) Zdeno Chara a réussi un premier but avec son nouveau club et les Capitals de Washington ont battu les Islanders de New York 6-3, jeudi.

Stephen Whyno

Associated Press

Les Islanders ont inscrit les trois buts du premier vingt, mais les Capitals ont marqué cinq fois sans réplique au deuxième tiers-dont quatre buts en 5:09.

> Le sommaire de la rencontre

Le but de Chara a complété la poussée, après un doublé de Conor Sheary (deux fois) et les filets de Garnet Hathaway et John Carlson, ce dernier en avantage numérique.

Chara a marqué d’un tir frappé de la ligne. Le vétéran de 43 ans a longtemps été le capitaine des Bruins de Boston, les prochains visiteurs à Washington, samedi.

Tom Wilson a complété dans un filet désert, tandis que Vitek Vanecek a fait 27 arrêts.

Les buts des Islanders sont venus d’Oliver Wahlstrom, Casey Cizikas et Anders Lee, qui disputait un 500e match en carrière dans la LNH.

L’équipe subissait un troisième revers de suite.