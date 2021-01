Un jour, peut-être que Pierre-Luc Dubois sera prêt à parler ouvertement de ce qui l’a poussé à vouloir sortir de Columbus, mais ce jour-là n’est pas encore arrivé.

Richard Labbé

La Presse

Ainsi, c’est un Dubois à la fois réservé et bien avare de détails qui a été présenté aux médias par les Jets de Winnipeg dimanche matin, par voie de vidéo.

Il est arrivé la veille au Manitoba après avoir été échangé samedi par les Blue Jackets en retour d’un autre mécontent, Patrik Laine. Un autre joueur, Jack Roslovic, a aussi pris la direction de Columbus.

Il doit maintenant se soumettre à une quarantaine de quelque deux semaines avant de pouvoir sauter sur la glace et disputer un match avec sa nouvelle équipe.

« Il y a plusieurs choses qui sont survenues au cours des deux ou trois dernières années, a-t-il expliqué. Je suis content d’avoir eu la chance de jouer à Columbus mais je suis maintenant enthousiaste face à ce nouveau chapitre qui commence. »

Impossible, bien sûr, d’en savoir plus sur ces « plusieurs choses » qui l’ont poussé à vouloir sortir de Columbus au plus vite, même après avoir dit oui à une prolongation de contrat pour 10 millions de dollars sur deux ans le 31 décembre.

On a d’ailleurs fait remarquer à Pierre-Luc Dubois que sa dernière présence dans le maillot des Blue Jackets, jeudi soir, où il a été vu en train de se traîner les bottines lors d’un match contre le Lightning de Tampa Bay, avait un peu marqué les esprits. « J’ai joué près de 300 matchs dans cette ligue et effectué environ 6000 présences… Je suis beaucoup plus que ce jeu-là, et puis c’est derrière moi de toute façon », a-t-il répondu.

Il en a profité pour remercier son ancien entraîneur, John Tortorella, avec qui il a pourtant eu quelques accrochages spectaculaires chez les Blue Jackets. « Il est un entraîneur très exigeant… Mais je pense aussi à tout ce qu’il a fait pour moi. Je crois qu’il a fait de moi un meilleur joueur et j’en suis reconnaissant. »

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS John Tortorella

Reste à voir si la lune de miel va durer bien longtemps à Winnipeg. Chose certaine, à quelques reprises, Pierre-Luc Dubois a parlé de son père, Éric, qui est un assistant dans le groupe des entraîneurs du Moose du Manitoba, le club école des Jets dans la Ligue américaine. « Il n’a que de bons mots au sujet des Jets et de l’organisation », a répété le joueur de 22 ans, qui avait été repêché par les Blue Jackets en 2016, avec le troisième choix au total.

Au fait, aurait-il aimé pouvoir enfiler le chandail du Canadien ? Dans les heures qui ont précédé la transaction, samedi, on a chuchoté qu’en plus des Jets, les Ducks d’Anaheim et le Canadien avaient tendu l’oreille dans ce dossier…

« Je ne savais pas trop où j’allais me retrouver mais n’importe laquelle de ces trois équipes, c’était trois bonnes organisations de toute façon. Mais j’ai été échangé à Winnipeg et j’en suis heureux. »