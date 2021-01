Paul Byron a été atteint à un pied par un tir de Shea Weber, jeudi, et n’a pas participé à l’entraînement de vendredi.

Corey Perry remplacera Joel Armia, c’était déjà su. Mais Paul Byron sera-t-il à son poste samedi soir, lors du troisième duel de suite du Canadien contre les Canucks, à Vancouver ?

Guillaume Lefrançois

La Presse

Claude Julien n’a pas pu y répondre. Une décision sera prise suite à la période d’échauffement, a indiqué l’entraîneur-chef du Tricolore.

S’il s’absente, Julien emploiera donc une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs. Le CH n’a pas la marge de manœuvre suffisante pour rappeler un autre attaquant de son équipe de réserve, et devra donc s’en remettre à Victor Mete — le seul joueur surnuméraire du Canadien cette saison — pour remplacer Byron.

Julien a laissé entendre que Mete pourrait obtenir quelques présences comme 12e attaquant. « On l’a fait quelques fois dans le passé. C’est une possibilité si Byron ne peut pas jouer », a-t-il dit.

La rencontre marquera donc l’entrée en scène de Perry, qui devrait prendre la place d’Armia comme ailier au sein d’un trio avec Tyler Toffoli et Jesperi Kotkaniemi. Julien a tempéré les attentes au sujet de son vétéran de 35 ans.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Corey Perry

« Il ne faut pas oublier que ce sera son premier match, a dit le Franco-Ontarien. Nos joueurs en ont déjà joué cinq, et ça fait une différence. Corey a participé à des matchs intraéquipe. On va le garder à l’œil. Il faut lui donner la chance de reprendre le dessus. On sera patient, mais son expérience devrait nous servir. »

Chez les Canucks, l’entraîneur-chef Travis Green a tenu son point de presse en même temps que Claude Julien. Aux journalistes qui y étaient branchés, il a dit que Braden Holtby serait son gardien partant. Holtby avait bloqué 31 des 36 tirs des Montréalais dans la victoire de 6-5 des Canucks mercredi.

Du reste, le défenseur Tyler Chatfield manquera à l’appel, lui qui n’a pas terminé la rencontre de jeudi. Impossible de savoir qui le remplacera. Le vétéran Alexander Edler a raté le dernier match, mais Green n’a rien dit à son sujet.