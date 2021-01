(Vancouver) Le Canadien a annoncé que l’attaquant Corey Perry a été rappelé de son groupe de réserve et tout indique que le vétéran fera ses débuts avec la formation montréalaise samedi soir face aux Canucks de Vancouver.

La Presse Canadienne

Perry devrait évoluer à la droite de Tyler Toffoli et Jesperi Kotkaniemi.

Puisque le Canadien (3-0-2) n’a pas rappelé un autre joueur de son groupe de réserve, cela signifie que Paul Byron sera en mesure de jouer malgré une blessure à un pied ou que le défenseur Victor Mete sera inséré dans la formation comme septième défenseur si Byron n’est pas en mesure de jouer.

Byron a été atteint par un tir de son coéquipier Shea Weber en troisième période, jeudi, lors de la victoire de 7-3 du Tricolore face aux Canucks (2-4-0).

Perry remplacera Joel Armia, qui a subi une commotion cérébrale lors du même match. Armia a été ébranlé quand il a encaissé une mise en échec du défenseur Tyler Myers tard en troisième période.

Myers, qui avait été expulsé du match pour son geste, n’a pas reçu de sanction supplémentaire de la part du département de la sécurité des joueurs de la LNH.

Perry, qui est âgé de 35 ans, a aidé les Stars de Dallas à atteindre la finale de la Coupe Stanley l’été dernier. Il a également remporté les grands honneurs en 2007 avec les Ducks d’Anaheim.

En 1045 matchs de saison régulière dans la LNH, Perry a récolté 377 buts et 420 aides. Il a remporté les trophées Hart et Maurice-Richard en 2010-11 à la suite d’une campagne de 50 buts et 48 aides avec les Ducks.

Le Canadien et les Canucks en seront à leur troisième duel en quatre jours, samedi. Les Canucks ont gagné le premier match 6-5 en fusillade mercredi, puis le Canadien s’est vengé jeudi avec une victoire de 7-3.

Le Tricolore va rentrer à Montréal dimanche. Il jouera son premier match à domicile de la campagne jeudi, face aux Flames de Calgary.