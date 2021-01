(Chicago) Patrick Kane a obtenu un but et une passe et les Blackhawks de Chicago ont mérité un premier gain cette saison, 4-1 face aux Red Wings de Detroit.

Associated Press

Calvin de Haan, Andrew Shaw et Mattias Janmark ont aussi marqué pour les Hawks, dont le rendement est 1-3-1.

Dylan Strome et Alex DeBrincat ont chacun récolté deux passes, lors du premier match des Blackhawks à Chicago cette saison.

Le Finlandais Kevin Lankinen a fait 30 arrêts, en route vers sa première victoire dans la Ligue nationale.

Thomas Greiss a bloqué 24 tirs. Detroit n’a pas aidé sa cause en laissant filer cinq avantages numériques.

Dylan Larkin a signé le filet des Red Wings, qui vont aussi jouer à Chicago dimanche, à 12 h 30.