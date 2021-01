Tristan Jarry (35) et Jason Zucker

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Kris Letang a marqué lors de la cinquième ronde de tirs de barrage et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Rangers de New York 4-3, vendredi soir.

Will Graves

Associated Press

Letang a effectué un tir du revers qui a déjoué le gardien Igor Shesterkin. Tristan Jarry a enregistré une première victoire cette saison lorsqu’il a bloqué la tentative de Tony DeAngelo, quelques instants plus tard.

> Le sommaire de la rencontre

Bryan Rust et Jared McCann ont tous deux inscrit un premier but cette saison pour les Penguins, qui ont gagné leurs trois derniers matchs après avoir amorcé la saison avec une fiche de 0-2.

Teddy Blueger a forcé la tenue de la prolongation grâce à un but à mi-chemin au troisième tiers. Jarry a conclu l’affrontement avec 31 arrêts.

Filip Chytil, Adam Fox et Kaapo Kakko ont enfilé l’aiguille pour les Rangers, qui ont laissé filer une avance de 3-1. Shesterkin a stoppé 26 rondelles.

L’attaquant recrue des Rangers Alexis Lafrenière, le premier choix au total du repêchage de 2020, est toujours en quête d’un premier point dans la LNH. Il jouait en compagnie de Mika Zibanejad et Chris Kreider.

Le défenseur recrue des Penguins Pierre-Olivier Joseph a joué pendant 13 : 02 à ses débuts dans la LNH. Il a également obtenu une assistance sur le but de Blueger.

-Par Will Graves, The Associated Press