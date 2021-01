COVID-19

Les Hurricanes espèrent pouvoir jouer la semaine prochaine

(Raleigh, Caroline du Nord) Le président et directeur général des Hurricanes de la Caroline Don Waddell a déclaré qu’il espère que son équipe puisse reprendre l’entraînement ce week-end et disputer des matchs la semaine prochaine, après le report de trois de leurs rencontres à cause de la COVID-19.