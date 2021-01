L’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois devrait être laissé de côté en vue du match de samedi opposant les Blue Jackets de Columbus au Lightning de Tampa Bay.

La Presse Canadienne

Le journaliste Aaron Portzline, de The Athletic, a rapporté la nouvelle sur son compte Twitter, vendredi soir.

Depuis la fin du mois de décembre, Dubois a ouvertement laissé savoir qu’il aimerait quitter Columbus, mais le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, préconisait la patience dans ce dossier.

Le match de jeudi soir a toutefois fait changer les plans et Kekalainen semble activement à la recherche d’un partenaire pour échanger Dubois.

Le joueur de centre de 22 ans n’a joué que 3:55, jeudi, dans une défaite de 3-2 des Blue Jackets contre le Lightning, et il n’est pas sauté sur la glace pendant la totalité de la deuxième et de la troisième période ainsi que lors des deux minutes en prolongation.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella, a voulu calmer le jeu. Il a insisté sur le fait que les joueurs devaient mériter leur temps de glace. Dubois avait refusé de parler aux journalistes jeudi soir, mais il a fait amende honorable à l’entraînement de vendredi, affirmant qu’il devait en donner plus pour aider l’équipe à gagner.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Blue Jackets, John Tortorella

Dubois n’a amassé qu’un but en cinq matchs cette saison. Il a inscrit 66 buts et 93 aides en 239 parties dans la LNH.

Ce n’est pas la première fois que le torchon brûle entre Dubois et Tortorella et les caméras ont déjà croqué sur le vif un incident impliquant les deux hommes.

Insatisfait du jeu de son joueur lors du deuxième match de la ronde de qualification des Blue Jackets contre les Maple Leafs de Toronto, au mois d’août, Tortorella a été vu en train d’enguirlander Dubois au banc des siens.

Lors du troisième duel de la série, deux jours plus tard, Dubois avait répondu en enregistrant un tour du chapeau, marquant d’ailleurs le but victorieux en fin de première prolongation. Les Blue Jackets ont gagné leur série contre les Maple Leafs, mais ils ont finalement été éliminés en cinq matchs par le Lightning au tour suivant.

Dubois avait obtenu 10 points en 10 parties éliminatoires.

Plusieurs rapports ont indiqué que les Blue Jackets auraient reçu un appel d’une douzaine d’équipes pour acquérir les services de Dubois, qui est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2022.

Le journaliste Pierre LeBrun, du réseau TSN, a notamment fait savoir sur Twitter que le Canadien de Montréal était intéressé par les services du joueur de centre six pieds trois pouces et 218 livres. Les Sénateurs d’Ottawa, les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg font aussi partie de cette liste.

En soirée, le journaliste Darren Dreger, du réseau TSN, a rapporté que les Blue Jackets pourraient conclure une entente aussi rapidement que samedi pour envoyer Dubois vers d’autres cieux.

Selon LeBrun, les Ducks d’Anaheim seraient impliqués dans les discussions depuis le début de cette saga. Par ailleurs, il a également sous-entendu que les Jets pourraient établir de bonnes bases dans une transaction avec les Blue Jackets, compte tenu des situations tendues avec les attaquants Patrik Laine et Jack Roslovic.