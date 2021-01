(New York) Jack Hughes a contribué aux trois buts de son équipe en deuxième période grâce à un doublé et une mention d’aide, Mackenzie Blackwood a repoussé 47 tirs et les Devils du New Jersey ont défait les Rangers de New York 4-3 mardi soir.

Associated Press

Miles Wood a également contribué à cette victoire en marquant un but et en ajoutant une aide. Travis Zajac a complété pour les Devils (2-0-1) qui ont mérité au moins un point au classement dans chacune de leurs sorties jusqu’à maintenant.

Dépêché devant les buts des Devils pour un troisième match d’affilée, Blackwood a réalisé sept arrêts au premier vingt et 20 lors de chacune des deux périodes suivantes.

Il est passé à cinq arrêts près d’égaler son sommet personnel en carrière, réalisé la saison dernière.

Chris Kreider et Mika Zibanejad ont déjoué Blackwood lors d’avantages numériques. Filip Chytil a également touché la cible pour les Rangers tandis que Artemi Panarin et Adam Fox récoltaient deux aides chacun.

Alexis Lafrenière a été tenu en échec pour un troisième match consécutif et il demeure à la recherche de son premier point en carrière dans la LNH.

Alexandar Georgiev a effectué un deuxième départ de suite devant les filets des Rangers, après son blanchissage contre les Islanders de New York samedi soir.

Il a été victime de quatre buts sur 20 tirs en deux périodes de jeu. Igor Shesterkin l’a remplacé au début de la troisième période et il a bloqué les huit tirs auxquels il a fait face.

Les Rangers ont tenté d’égaler le score vers la fin de la troisième période en retirant Shesterkin au profit d’un sixième attaquant, avec environ trois minutes au cadran, pendant que les Devils jouaient à court d’un homme. Blackwood et ses coéquipiers ont tenu le coup.