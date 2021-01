(Calgary) Johnny Gaudreau a enregistré un but et une aide et les Flames de Calgary ont triomphé 5-2 contre les Canucks de Vancouver 5-2, lundi soir.

Donna Spencer

La Presse Canadienne

Mikael Backlund, Elias Lindholm, Mark Giordano et Rasmus Andersson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Flames.

Le gardien Jacob Markstrom a obtenu une deuxième victoire consécutive contre son ancienne équipe, bloquant 25 tirs pour les Flames.

Jake Virtanen et Tyler Myers ont noirci la feuille de pointage pour les Canucks, qui disputaient un quatrième match à l’étranger en six jours. Thatcher Demko a stoppé 27 lancers.

Markstrom, qui a porté les couleurs des Canucks pendant sept saisons avant de s’entendre avec les Flames en octobre, a réalisé 32 arrêts dans une victoire de 3-0, samedi.

Demko a été retiré en faveur d’un joueur supplémentaire alors qu’il restait quatre minutes à écouler. Les Canucks ont pu travailler avec un avantage de deux joueurs en vertu de la pénalité à l’attaquant des Flames Andrew Mangiapane, mais Andersson a scellé l’issue de la rencontre.