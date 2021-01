Canadien 3 — Oilers 1

Parfois, les plans fonctionnent

Avant, c’était le « plan quinquennal » de Pierre Boivin et de Pierre Gauthier, qui ne semblait jamais aboutir. Puis, il y a eu les « plans » de Marc Bergevin, plans dont on ne connaissait jamais vraiment les contours et qui n’ont guère impressionné la galerie lorsqu’il a fini par en dévoiler les grandes lignes.