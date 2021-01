(New York) L’ailier gauche Kirill Kaprizov, du Wild du Minnesota, et Brittany Hutchinson, une infirmière oeuvrant à l’Hôpital Fairview à Minneapolis, ont été choisis les premières étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey pour la période se terminant le 17 janvier.

La Presse Canadienne

Tout au cours de la saison 2020-2021, la LNH va rendre hommage aux remarquables efforts des « étoiles oeuvrant à l’extérieur de la patinoire », qui rendent possible la tenue de matchs de la LNH pendant une pandémie, en récompensant les « héros de la première ligne du secteur de la santé » venant des régions représentées par les étoiles de la semaine et du mois.

Hutchinson, une détentrice d’abonnements de saison aux matchs du Wild, est une infirmière qui travaille à l’unité consacrée à la COVID-19 de l’établissement hospitalier où elle est employée.

En 2004, elle est devenue la plus jeune personne aux États-Unis à se voir remettre la « Medal of Valor ». Elle avait mérité cet honneur après avoir poussé un enfant hors du chemin d’un autobus scolaire avant de se faire frapper elle-même par le véhicule.

Hutchinson a également survécu à une maladie terminale alors qu’elle a reçu un diagnostic de cancer du cerveau il y a neuf ans. Elle s’est éventuellement inscrite à l’Université Bethel où elle a été diplômée avec mentions honorifiques.

Hutchinson a aussi participé à 12 missions de secours humanitaires et médicales dans huit États et quatre pays.

Les attaquants Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie, et Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, ont complété le choix des trois étoiles de la semaine dans la LNH.

Kaprizov a amassé un but et trois mentions d’aide et a récolté des points sur chacun des buts du Wild en prolongation, aidant son équipe à amorcer la campagne avec deux victoires.

Le 14 janvier, Kaprizov a inscrit le filet victorieux en prolongation et a ajouté deux aides pour permettre au Wild d’effacer un recul de 3-1 en troisième période et de vaincre les Kings 4-3.

Du coup, il devenait le troisième joueur dans l’histoire de la LNH à réussir un but en prolongation lors de son premier match dans la ligue, après Nick Knott, en 1941-1942, et Tim Sweeney, en 1990-1991. Il est aussi devenu le premier joueur dans l’histoire du Wild à récolter trois points à son tout premier match dans la LNH.

Konecny a dominé la LNH au cours de la semaine avec cinq points en deux matchs, pour guider les Flyers vers deux victoires en autant de sorties contre les Penguins de Pittsburgh.

Après avoir obtenu une aide lors du match d’ouverture, le 13 janvier, Konecny a inscrit quatre points dans le gain de 5-2 des Flyers deux jours plus tard.

Quant à Stamkos, il a également amassé cinq points, dont deux buts, pour permettre au Lightning deux victoires en autant de tentatives face aux Blackhawks de Chicago.

Il a entamé sa semaine en récoltant un but et deux aides le 13 janvier dans un gain de 5-1.