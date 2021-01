(Saint-Louis) Jordan Kyrou a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Blues de St. Louis sont venus de l’arrière pour battre les Sharks de San Jose 5-4, lundi soir.

Joe Harris

Associated Press

Mike Hoffman a inscrit son premier but dans l’uniforme des Blues, qui ont eu raison des Sharks pour une quatrième fois de suite à domicile.

Justin Faulk a touché la cible à deux reprises et Brayden Schenn a ajouté un but pour la troupe de St. Louis. Jordan Binnington a terminé le match avec 22 arrêts.

Logan Couture a récolté deux buts et une mention d’aide, Brent Burns a amassé un but et une assistance et Kevin Labanc a ajouté un but pour les Sharks. Devan Dubnyk a bloqué 27 lancers.

Le tir des poignets de Kyrou a brisé une égalité de 4-4 au troisième engagement. Il s’agissait de son deuxième but victorieux en carrière, après avoir obtenu son premier contre l’Avalanche du Colorado, mercredi.