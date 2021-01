Joel Farabee mène les Flyers vers un gain de 6-3 face aux Penguins

(Philadelphie) Joel Farabee a récolté un but et trois mentions d’aide, Michael Raffl, James van Riemsdyk et Nolan Patrick ont également trouvé le fond du filet pour mener les Flyers de Philadelphie vers un gain de 6-3 face aux Penguins de Pittsburgh lors du premier match de la saison de la Ligue nationale de hockey, mercredi soir.