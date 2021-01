Steven Stamkos (91), Brayden Point (21) et Victor Hedman (77)

(Tampa) Steven Stamkos a récolté un but et deux passes et le Lightning de Tampa Bay a bien amorcé la défense de son titre, mercredi, l’emportant 5-1 devant les Blackhawks de Chicago.

Associated Press

Brayden Point et Anthony Cirelli ont chacun fourni un but et une passe.

Ondrej Palat et Mathieu Joseph ont été les autres buteurs du Lightning.

Andrei Vasilevskiy a fait 22 arrêts. Il a été privé d’un jeu blanc par Dylan Strome, avec 3 : 24 à écouler au match.

Pour une septième saison d’affilée, Tampa Bay méritait la victoire en lever de rideau.

Le Lightning menait 3-0 après une période grâce au rebond converti par Palat et aux rondelles déviées par Joseph et Cirelli.

Malcolm Subban a stoppé 28 tirs dans une cause perdante.

Les deux équipes vont s’affronter une fois de plus vendredi soir, à Tampa.